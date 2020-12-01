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Terör örgütü PKK 1 yıldır gizliyordu... İtiraf etmek zorunda kaldılar

Tükenme noktasına gelen terör örgütü PKK, Van ve Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen 2'si kadın 4 teröristin ölümünü 1 yıl sakladıktan sonra itiraf etti.

01 Aralık 2020 Salı 08:27 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 08:27
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Uğradıkları hezimet ve verdikleri kayıpları gizlemenin yanında yalan eylem haberleriyle yandaşlarına (tükenmiyoruz) mesajı vermeye çalışan eli kanlı terör örgütü PKK, Kasım 2019'da Diyarbakır'ın Piran ilçesi kırsalında Zınarin Kobanê kod adlı Suriyeli (Narin Oso) ve Stêrk Darahênê kod adlı (Elif Eylem Önkol)'un ölümünü açıkladı.

Sabah Gazetesi'nin haberie göre, Terör örgütü Van'ın Gürpınar ilçesinde 31 Ekim 2019'daki operasyonda ise Karker Qewali kod adlı (Mücahit Duman) ile Agit Argeş kod adlı (Agit Ağış) in öldüğünü duyurdu.

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