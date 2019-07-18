Terör örgütü PKK, çocukları acımasızca katlediyor! Tescilli bebek katili

PKK, güvenlik güçleri karşısında varlık gösteremeyince bebek ve çocuk katletmeye devam ediyor. PKK, gerçek yüzünü bu kez Tunceli’de gösterdi. Teröristlerin döşediği EYP’nin infilak etmesi sonucu Ayaz ve Nupelda Güloğlu kardeşler hayatını kaybetti.

KORKUNÇ BİLANÇO

Kurulduğu günden bu yana çocuk ve bebek katleden PKK’nın son 9 yıldaki saldırılarından bazıları şöyle:

● Hakkari’de 16 Eylül 2010’da Geçitli köyü yolunda teröristlerin döşediği mayının sivillerin geçişi sırasında infilak etti. Aralarında 2 yaşındaki Nurullah Umut Çiftçi ve 11 aylık Zeynep Kurt’un da bulunduğu 9 kişi yaşamını yitirdi.

● Batman’da 26 Eylül 2011’de terör örgütü PKK, Talat Doru ve ailesinin bulunduğu araca ateş etti. Olayda 4 çocuk annesi ve 8 aylık hamile Mizgin Doru (31) ile kızı Sultan Doru (4) öldü.

● Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 13 Ocak 2016’da İlçe Emniyet Amirliği ve lojmanına saldıran PKK’nın eyleminde, biri 5 aylık bebek biri 4 ve diğeri 12 yaşında 3’ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

● Ankara Kızılay Güvenpark yakınlarında 13 Mart 2016’da PKK’lı teröristlerce düzenlenen, 36 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıda 6 aylık hamile Songül Yılmaz’ın karnındaki bebek hayata tutunamadı.

● Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde 10 Ağustos 2016’da polis servis aracına PKK’lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda anne, 2 kızı ve 2 torunu hayatını kaybetti.

● Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017’de 16 yaşındaki Eren Bülbül PKK tarafından şehit edildi.

● Geçtiğimiz yıl Hakkari Yüksekova’da astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden dönen Nurcan Karakaya’nın aracı PKK’lıların döşediği bomba patlatıldı. Saldırıda Karakaya ve 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya şehit oldu.

● Tunceli’nin Bilgeç köyü kırsalındak önceki gün PKK’lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu Ayaz (8) ve Nupelda Güloğlu (4) kardeşler hayatını kaybetti.