Terör örgütü PKK köşeye sıkıştı! Artık bunu da yapmaya başladılar

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde teröristlere yönelik gerçekleştirdiği operasyonlara karşı sözde seferberlik ilan eden YPG/PKK, Suriye'deki uzantılarını, çocukları silahlı kadrosuna katmak için kullanıyor.

Örgüte yakınlığıyla bilinen internet sitesinde yapılan görselli paylaşımda ondan fazla çocukla bir bildiri okunduğu görülüyor.

- ÖRGÜTÜN ÇOCUKLARI KULLANMASI RAPORLARA YANSIMIŞTI

Terör örgütü YPG/PKK'nın çocukları silahlı kadrolarda kullanması, ABD Dışişleri Bakanlığının 26 Haziran 2020'de yayımladığı "2020 İnsan Kaçakçılığı Raporu"nda da yer almıştı.

Raporda, "YPG, Suriye'nin kuzeybatısındaki sığınma kamplarından 12 yaşındaki kız ve erkek çocuklarını bile zorla silah altına almaya ve kullanmaya devam etti." ifadesine yer verilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, 16 Ocak 2020'de yayımladığı raporda, YPG/PKK'lı teröristlerin, Suriye'de çocukları savaşçı olarak kullandığına dair yeni bulguları paylaşmıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "silahlı çatışmalarda çocuklar" konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, 29 Haziran 2019'da YPG/PKK'yla "örgütün bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için" eylem planına resmi törenle imza atmıştı.