Terör örgütü PKK propagadasına 17 gözaltı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Hilvan, Viranşehir ve Bozova ilçelerinde belirlenen adreslere zırhlı araçlarla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, DEM Parti ilçe yöneticisi ve gençlik meclisi üyelerinin de olduğu 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi. Şüphelilerin, kent genelindeki izinsiz gösterilerde terör örgütü PKK lehine slogan attıkları bildirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.