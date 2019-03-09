Terör örgütü PKK sığınaklarında silah ve mühimmat ele geçirildi Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon kapsamında arama yapılan sığınaklarda, 2 uzun namlulu silah, 1 makineli tüfek, 8 el bombası ve çok sayıda mühimmat bulundu.