Terör örgütü PKK sığınaklarında silah ve mühimmat ele geçirildi
Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon kapsamında arama yapılan sığınaklarda, 2 uzun namlulu silah, 1 makineli tüfek, 8 el bombası ve çok sayıda mühimmat bulundu.
- AA
Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 2 uzun namlulu silah, 1 makineli tüfek, 8 el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nusaybin kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerin kullandığı sığınak ve barınaklar ortaya çıkarıldı.
Buralarda yapılan aramalarda 2 uzun namlulu silah, 1 makineli tüfek, 8 el bombası, el telsizi, dürbün ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliğindeki mühimmata el konulurken, diğer malzemeler imha edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.