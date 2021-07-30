Terör örgütü PKK yakıyor, fondaşlar hedef şaşırtmaya çalışıyor

30 Temmuz 2021 Cuma 12:29 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 12:29

Türkiye, son iki gündür Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Maraş, Muğla, Kütahya, Kocaeli, Aydın, Hatay, Kayseri ve Kilis'te meydana gelen yangınlarla mücadele ediyor.

Türkiye'deki orman yangınlarını diğerlerinden ayıran en önemli fark ise bazılarının PKK tarafından gerçekleştirilen sabotajlar nedeniyle oluşması...

Bu sabotajlar 1990'lardan itibaren PKK tarafından bir stratejinin parçası olarak uygulanmış ve uygulanmaya da devam etmektedir.

PKK TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL VE ULUSAL EKONOMİSİNE ZARAR VERMEYİ HEDEFLİYOR

15 Temmuz darbe girişiminden itibaren terörle mücadelede sonuç alıcı stratejiler benimsemesi, ülke içi ve dışında başarılı terörle mücadele operasyonları gerçekleştirmesi PKK'nın özellikle Türkiye'deki şehirlerde ve kırsaldaki operasyonel kapasitesine ciddi şekilde darbe vurdu. Bu durum örgütün dönem dönem uygulamaya koyduğu "çevre terörizmi" yöntemlerine son dönemde yeniden ağırlık vermesine sebep oldu.

Bu kapsamda PKK, Türkiye'de Temmuz-Ağustos döneminde özellikle yaz turizminin yoğun olduğu şehirlerde orman sabotajları gerçekleştirerek dikkat çekmeye çalışmakta ve son yıllarda ekonomik getirisi içerisindeki payı oldukça artan turizmi sekteye uğratarak Türkiye'nin bölgesel ve ulusal ekonomisine zarar vermeyi amaçlıyor.

PKK ELEBAŞI KARAYILAN TALİMAT VERMİŞTİ

Terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan'ın, geçtiğimiz sene orman yakma talimatı verdiği ortaya çıkmıştı. Terörist elebaşı, "2-3 genç bir araya gelerek eylem yapabilir. 'Silahımız yoktur' diyebilirler. Silahları çakmak ve kibrittir" diyerek açıkça talimatta bulunmuştu.

HÜKÜMETİ HEDEF GÖSTERİP PKK'YI GÖLGELEDİLER

Köşeye sıkışan bölücü terör örgütü PKK'nın Türkiye'nin eşsiz güzellikleri ve turizm gelirlerini hedef alması yabancı basının ve fondaş medya üyelerinin pek de ilgisini çekmedi.

Öyle ki bu yangınları kimin çıkardığını sormamakla beraber hedef şaşırtma çabasına giriştiler ve hükümeti hedef göstererek PKK'yı gölgelemeye çalıştılar.

Birgün Gazetesi, "Kıbrıs gezisine 8 uçak, Manavgat yangınına 2 uçak" başlıklı haberiyle kirli bir algı operasyonuna soyundu.

ULUSLARARASI BASIN PKK SABOTAJINI GÖRMEZDEN GELİYOR

Ülkemizde yayın yapan uluslararası basın kuruluşları ise, söz konusu gelişmeleri dünya kamuoyuna bildirme konusunda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da sessiz kalıyor.

PKK'nın kuvvetle muhtemel sabotaj eylemlerini görmezden gelen basın kuruluşlarının tavrı, SETA'nın 2019 yılında hazırladığı raporu bir kez daha gündeme getirdi.

Söz konusu raporda, PKK tarafından üstlenilen 11 Temmuz 2019 ile 24 Ağustos 2019 tarihleri arasındaki 27 yangın, ülkemizde hizmet veren beş uluslararası basın kuruluşu tarafından "yalnızca üç kez" haberleştirildi.

Fransa merkezli AB kuruluşu Euronews'e ait İngilizce ve Türkçe haber sitelerinde, 1 Haziran-1 Eylül tarihleri arasında orman yangınlarıyla ilgili 52 haber yapılırken, Türkiye'deki yangınlara ilişkin hiç haber yapılmadı. PKK'nın üstlendiği orman yangınlarına ilişkin de Euronews'te herhangi bir bilgi yer almamıştı.

Benzer şekilde İngiliz BBC ve Alman Deutsche Welle (DW) de PKK'nın eylemlerine sessiz kalmayı tercih etmişti.

Bir diğer İngiltere merkezli medya kuruluşu The Independent ise, Türkiye'de meydana gelen 42 yangın haberini okuyucularıyla paylaşırken, PKK'nın saldırılarından yalnızca birini haber yapmıştı.

Rus medya kuruluşu Sputnik, aynı dönemde 154 yangın haberine yer verirken, Türkiye'deki 108 yangını da okuyucularına aktardı. Kurum, terör örgütünün üstlendiği 27 sabotajdan sadece ikisini haberleştirmişti.

Bahsi geçen beş kurum, İngilizce yayın yapan sitelerinde ise PKK'nın eylemlerine hiç yer vermemişti.

"HATAY'DAKİ YANGININ SORUMLUSU PKK" DİYEMEMİŞLERDİ

Geçtiğimiz yıl, Hatay'da PKK'lı teröristler tarafından başlatılan orman yangınlarına sitelerinde yer veren DW ve BBC, PKK'nın yangınları üstlenmesine rağmen, "sabotaj ihtimali" üzerinde durmuştu.

Yangına dair ayrıntıların verildiği haberde PKK'ya dair tek bir kelime bile edilmemişti.