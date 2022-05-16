Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 1993 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 31'e yükseldi" denildi.