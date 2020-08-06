Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor!

06 Ağustos 2020 Perşembe 13:34 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 13:36

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kararlı operasyonları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist daha Şırnak/Cizre’deki hudut karakolumuza teslim oldu.