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Terör örgütü PKK'da çözülme hız kesmiyor: 2 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığınca, PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubunun daha bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.

DHA30 Nisan 2022 Cumartesi 18:35 - Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'da çözülmenin devam ettiğine dikkat çekildi. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubunun daha bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. Açıklamada, "Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 yılında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 27'ye yükseldi" denildi.

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