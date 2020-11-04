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Terör örgütü PKK'dan alçak saldırı! Kalleşliğin hesabı misliyle sorulacaktır

Hakkari'de terör örgütü PKK'lı teröristler yol yapımında çalışan işçilere yaptığı saldırıda 1 kişi şehit oldu, 2 kişi yaralandı.

DHA04 Kasım 2020 Çarşamba 18:20 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 18:22
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Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Derecik ilçesinde yol yapımında çalışan işçilere PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 1 işçinin şehit olduğunu, 2 işçinin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hakkari Derecik Bölgesinde yol yapım çalışması yapan işçilere saldıran eli kanlı terör örgütü PKK, 1 sivil işçi kardeşimizi şehit ederek, 2 işçimizi de yaraladı. Şehit düşen işçilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" denildi.

Açıklamada, saldırının hemen ardından bölgeye operasyon düzenlendiği belirtilerek, "Bölge havadan ve karadan ateş altına alınmıştır. Kahraman Mehmetçiklerimiz şehit kardeşimizin kanını yerde bırakmayacak, bu kalleş saldırının hesabı misliyle sorulacaktır. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

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