Terör örgütü PKK'dan CHP'ye yerel seçimde ittifak çağrısı geldi

CHP'de en küçük eleştiri ya da farklı görüşe tahhamül edemeyen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, konuşanı partiden atıyor. CHP'de adeta sıkıyönetim ilan eden Kılıçdaroğlu, uzun yıllardır partiye hizmet etmiş bir ismi daha sırf parti politikalarını eleştirdi diye ihraç etti. Bursa'da CHP üyesi Ali Uluşahin, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek disiplin sürecinin sonunda partiden atıldı. Uluşahin’in kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna iletilen 12 paylaşımından 8 tanesi suç sayıldı ve bir yıl ihraç kararı verildi. Demokrasi ve düşünce özgürlüğünü dilinden düşürmeyen Kılıçdaroğlu, son ihraç kararıyla gerçek yüzünü bir kez daha gösterirken, Uluşahin'in ihracı kadar ihraç sebebi de tepkilere neden oldu.

TALİMAT GENEL MERKEZ'DEN

Çünkü Uluşahin, Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü paylaştığı için parti suçu işlemiş sayıldı. Uluşahin'in sosyal medyada yaptığı ve suç kabul edilen paylaşımları arasında Atatürk'ün 'Vatan pahasına siyaset olmaz' sözü de yer alıyor. Kılıçdaroğlu'ndan aldığı talimatla karar veren CHP Bursa İl Disiplin Kurulu, Atatürk'ün bu sözünü suç kabul ederek skandal bir ihraç kararına imza attı.

KANDİL'DEN 'İTTİFAK' ÇAĞRISI

Atatürk'ün 'Vatan pahasına siyaset olmaz” ilkesini suç sayan Kılıçdaroğlu yönetiminin kararı, vatan hainlerini sevindirdi. Parti yönetimine HDP ile ittifak için görüşmelere başlama talimatı veren Kılıçdaroğlu'nun, PKK'nın siyasi uzantısına verdiği destek, örgütün elebaşıları tarafından memnuniyetle karşılandı. Terör örgütünün elebaşılarından Mustafa Karasu, CHP ile yürütülen ittifak görüşmelerinden duyduğu memnuniyeti saklamadı. Karasu, örgütün yayın organlarında yayınlanan mesajında, HDP için ittifakın önemli olduğunu söyledi. İttifakı CHP ile sınırlı tutmak istemediklerini yazan terörist Karasu, CHP dışındaki sol partilere de seslenerek HDP'ye destek istedi.

PARTİDEN ATTI

CHP Bursa İl Teşkilatı üyesi Ali Uluşahin, Atatürk'ün 'Vatan pahasına siyaset olmaz' sözünü sosyal medyada paylaşınca parti yönetimi tarafından suçlu bulundu. Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla karar veren disiplin kurulu, uzun yıllardır CHP'ye hizmet eden Uluşahin'i partiden attı.

(Güneş)