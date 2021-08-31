Terör örgütü PKK'dan kaçan 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

DHA 31 Ağustos 2021 Salı 17:23 - Güncelleme: 31 Ağustos 2021 Salı 17:23

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.