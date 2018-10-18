Terör Örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan terörist yaşanan iğrenç ilişkileri anlattı
Terör Örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine 12 Eylül 2018 tarihinde teslim olan G.C. isimli terörist, örgüte Avrupa’dan katılan 'Fırat' kod adlı bir teröristin Hakurk bölgesinde, çocuk yaştaki bir terörist ile yaşadığı iğrenç ilişkiye kendi gözleriyle şahit olduğunu ifade etti.
- DHA
Örgüt içinde çocukların her türlü cinsel istismara maruz kaldığını anlatan terörist, çocukların zayıflığından istifade edildiğini, uyuşturucuya alıştırıldığını, tecavüz ve tacizlerden sonra infazla korkutularak kaçmalarının engellenmeye çalışıldığını, buna rağmen fırsatını bulanların ölümü göze alarak kaçtıklarını, bu yolda infaz edilenler olduğunu bildiğini de söyledi.
KENDİ GÖZLERİMLE GÖRDÜM
G.C., Hakurk bölgesinde B.A. adlı bir teröristin çocuk yaştaki bir kıza tecavüz ettiğini gördüğünü de ekleyerek, zulmün insanlığın kaldıramayacağı bir noktaya ulaştığını anladığı için kaçtığını ve teslim olduğunu ifade etti.
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