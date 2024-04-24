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Terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon! 5 şüpheli yakalandı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

AA24 Nisan 2024 Çarşamba 09:30 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon! 5 şüpheli yakalandı
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Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarından Sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, önceki yıllarda PKK/KCK-YPG içerisinde faaliyet yürüttükleri, gençlerin ve çocukların örgüte katılımını artırmayı amaçladıkları değerlendirilen 1'i yabancı uyruklu 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

  • İzmir operasyon
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  • terör şüphelileri

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