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Terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon! 7 şüpheli tutuklandı

Bingöl merkezli 2 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 zanlıdan 7'si tutuklandı.

AA16 Aralık 2022 Cuma 22:06 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon! 7 şüpheli tutuklandı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 17'si, 14 Aralık'ta Bingöl ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si savcılıkça serbest bırakılırken, nöbetçi hakimliğe sevk edilenlerden 7'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

Diğer 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Operasyonda, şüphelilerin ikametlerinde bazı suç unsurları ele geçirilmişti.

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