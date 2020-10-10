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Terör örgütü PKK'nın mühimmat deposu ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.' denildi

AA10 Ekim 2020 Cumartesi 18:05 - Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 18:10
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Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait silah, çok sayıda mühimmat ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki silah ve mühimmatlarına yönelik arama tarama faaliyetlerine devam ediliyor.

Hakurk bölgesinde arama tarama ve keşif/gözetleme faaliyeti icra eden komandolar, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat tespit etti.

Arama tarama faaliyeti sonucunda, 6 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet 7,62 mm PKMS makinalı tüfek, 9 el bombası, 4 EYP, 2 tabanca, 95 adet havan mühimmatı, 7 adet AT-4 güdümlü tanksavar füzesi, 5 adet güdümlü füze tetik tertibatı, bombaatar mekanizması, 1500 doçka fişeği, 318 hafif silah fişeği, termal silah dürbünü, 3 hedef noktalayıcı, gece görüş dürbünü, kanas namlusu, EYP yapımında kullanılan malzemeler ve EYP düzenekleri, 25 adet jelikan benzin, keskin nişancı kıyafeti ile çok sayıda muhtelif tıbbi malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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