Terör örgütü PKK/PYD ile görüşen İsveç Dışişleri Bakanı Linde hakkında suç duyurusu

AA 17 Aralık 2021 Cuma 14:13 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 14:13

Görüşmeye tepki gösteren Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsveç terör kanununa göre terör örgütleri ile her türlü ilişki suç oluşturuyor. Ayrıca PKK hem İsveç hem de Avrupa Birliği'nde (AB) terör listesinde. Bu yüzden Bakan Linde'nin görüşmesi hakkında suç duyurusunda bulunduk." ifadesini kullandı.

Yüksel, "School of Economics Üniversitesi, Alman İç istihbarat Teşkilatı (BfV) ve İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO) raporlarına göre, PYD'nin terör örgütü PKK ile açık iş birliği içinde olduğu ortaya konulmuş. Ayrıca İnsan Hakları İzleme Örgütünün raporunda, PYD'nin kuzey Suriye'de Hristiyan vatandaşları kaçırıp topraklarına el koymaya çalıştığı, çocuk yaşta kızları zorla askere kaçırdığı gibi birçok suç unsuru yer aldı. Buna rağmen Bakan Linde'nin görüşmesi doğru olmamıştır." diye konuştu.

İsveç'te 12 Aralık'ta Dışişleri Bakanı Linde ile makamında görüşen ve örgüte para yardımı sözü alan İlham Ahmed, Olof Palme Merkezince organize edilen "Suriye'deki muhalifler" başlıklı bir konferansa katıldı.

Öte yandan İsveç Sosyal Demokrat Partisi, resmi internet sayfasında 5 Kasım'da skandal bir manifesto yayımlayarak, PYD ile ilişkilerinin geliştirilmesi için komisyon kurulacağını duyurmuştu.