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Terör örgütü PKK’ya yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı

Bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik İstanbul, Kocaeli ve Gaziantep’te bu sabaha karşı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

  • İHA
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İstanbul’da terör örgütlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, bu sabaha karşı bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde İstanbul’da Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultangazi ilçeleri ile Kocaeli ve Gaziantep’te çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenleyen emniyet güçleri, yapılan baskınlarda örgütün ideolojik tabanında yer bulan ve PKK adına eylem yapan 8 hücre üyesini yakaladı.
 
Yakalanan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine bulunan Terörle Mücadele Şubesine götürülürken, baskın yapılan adreslerde aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve eylem talimatı içeren örgütsel doküman da ele geçirildi.
 
Zanlıların emniyetteki sorguları devam ediyor.

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