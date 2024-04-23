Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şehitlerimiz için, milletimiz için tüm gücümüzle mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 15 PKK'lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler, kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar" denildi.
Şehitlerimiz için, milletimiz için tüm gücümüzle mücadeleye devam!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 23, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 15 PKK'lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Teröristler, kendilerini bekleyen... pic.twitter.com/8nVWAejIgf