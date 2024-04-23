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Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: 19 terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 15 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA23 Nisan 2024 Salı 11:36 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: 19 terörist etkisiz hâle getirildi
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şehitlerimiz için, milletimiz için tüm gücümüzle mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 15 PKK'lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler, kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar" denildi.

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