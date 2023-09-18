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Terör örgütü PKK'ya destek yürüyüşüne polisten müdahale

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki PKK terör örgütüne yönelik operasyonları protesto ederek izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.

IHA18 Eylül 2023 Pazartesi 22:42 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK'ya destek yürüyüşüne polisten müdahale
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Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) öncülüğünde Yeşil Sol Parti Hakkari Milletvekilleri Öznur Bartın, Onur Düşünmez, Ağrı Milletvekili Necla Demir, Van Milletvekili Gülderen Varlı ile yaklaşık 30 kişi Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonları protesto etmek için ilçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde bir araya geldi.

Yapılmak istenen izinsiz basın açıklaması ve yürüyüşe polis izin vermedi. Bunun üzerine grup caddede oturma eylemi yapmak istedi. Polisin uyarılarına rağmen kalabalık dağılmayınca, basınçlı su ve göz yaşartıcı gaz kullanılarak kalabalık dağıtıldı.

Sokak aralarına dağılan bazı göstericiler, polis araçlarına taş attı. İlçe merkezinde kısa süreli hareketlilik yaşanırken, 2 kişi gözaltına alındı.

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