Terör örgütü PKK'ya karşı ortak bildiri! ''Yenilecekler''

3 Ekim 2021 Pazar 16:03 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 16:04

Bingöl'ün Genç ilçesinde işçi Emrullah Anşin ve Ömer Faruk Kaya'nın elektrik arızasını tamir etmeye giderken terör örgütü PKK tarafından hedef gözetilerek katledilmesine akademisyen ve yazarlar tepki gösterdi.

Akademisyen ve yazarların ortak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"PKK hayat hakkına, çalışma hakkına, her türlü insan hak ve hürriyetine saldıran bir terör örgütüdür."

"İnsana hizmet eden ve helal lokma peşinde koşan iki işçi kardeşimize rahmet diliyor, ailelerine ve milletimize taziyelerimizi sunuyoruz."

"PKK, DEAŞ veya FETÖ arkasında hangi ülkelerin istihbarat örgütleri olursa olsun işçilere, esnafa, öğretmenlere ve annelere yenilecektir."

Ortak açıklamada şu isimler yer aldı:

Dr. Murat Yılmaz

Prof. Dr. Birol Akgün

Prof. Dr. Çağrı Erhan

Prof. Dr. Necdet Subaşı

Prof. Dr. Muhsin Kar

Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger

Prof. Dr. Yusuf Tekin

Prof. Dr. Mehmet Şahin

Prof. Dr. Zakir Avşar

Prof. Dr. Murat Yeşiltaş

Dr. Nergis Dama

Dr. Hayati Ünlü

Dr. Merve Seren

Dr. Arda Akçiçek

Prof. Dr. Fırat Purtaş

Prof. Dr. Salih Yılmaz

Hüseyin Likoğlu

Mehmet Acet

Hasan Öztürk

İhsan Aktaş

Melik Yiğitel

Mahmut Övür

İdris Kardaş

Prof. Dr. Atilla Yayla

Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş

Prof. Dr. Ali Merthan Dündar

Serhat Buhari Baytekin

Prof. Dr. Ahmet Taşğın

Cüneyt Altıparmak