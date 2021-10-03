Terör örgütü PKK'ya karşı ortak bildiri! ''Yenilecekler''

Bingöl'ün Genç ilçesinde işçi Emrullah Anşin ve Ömer Faruk Kaya'nın elektrik arızasını tamir etmeye giderken terör örgütü PKK tarafından hedef gözetilerek katledilmesine akademisyen ve yazarlar tepki gösterdi.
Akademisyen ve yazarların ortak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"PKK hayat hakkına, çalışma hakkına, her türlü insan hak ve hürriyetine saldıran bir terör örgütüdür."
"İnsana hizmet eden ve helal lokma peşinde koşan iki işçi kardeşimize rahmet diliyor, ailelerine ve milletimize taziyelerimizi sunuyoruz."
"PKK, DEAŞ veya FETÖ arkasında hangi ülkelerin istihbarat örgütleri olursa olsun işçilere, esnafa, öğretmenlere ve annelere yenilecektir."
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