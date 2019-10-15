Terör örgütü yandaşları Almanya'da cami ve iş yerlerine zarar verdi Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Herne kentinde terör örgütü PKK/PYD yandaşları, bir cami ve çevresindeki Türklere ait iş yerlerine zarar verdi.