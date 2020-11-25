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Güncel

Terör örgütü yandaşlarından İsviçre Türk Toplumu Başkanı Şeref Yıldız'ın evine saldırı

İsviçre'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının çatı organizasyonu olan İsviçre Türk Toplumunun (İTT) Başkanı Şeref Yıldız'ın evine terör örgütü PKK yandaşlarınca gece saatlerinde saldırıda bunuldu.

AA25 Kasım 2020 Çarşamba 17:13 - Güncelleme: 25 Kasım 2020 Çarşamba 17:14
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İsviçre'de Türklerin kurduğu 100'e yakın dernek ve 13 federasyonun çatı organizasyonu olan İTT'nin başkanı Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadı.

Yıldız, İsviçre'nin Basel kentindeki evinin saat 03.00-04.00 sularında terör örgütü yandaşlarınca hedef alındığını söyledi.

Saldırganların bira şişelerine doldurdukları kırmızı boyaları evinin penceresine ve duvarlarına fırlattığını aktaran Yıldız ayrıca duvarlara çirkin ifadeler yazıldığını belirtti.

Saldırganlar ayrıca Yıldız'ın evinin önündeki park halindeki araçlara da kırmızı boyalarla zarar verdi.

Yıldız'ın terör örgütü mensuplarından tehditler aldığı biliniyordu.

İsviçre polisi saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Aynı zamanda Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İsviçre Şube Başkanı olan Şeref Yıldız, ağustos ayında İTT başkanlığına seçilmişti.

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