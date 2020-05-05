AA 05 Mayıs 2020 Salı 10:58 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 11:48

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı Nisan ayında yapılan operasyonlarla ilgili rakamları açıkladı.

KATILIM TARİH EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE



Çataklı, yılbaşından bu yana terör örgütü PKK'ya yeni katılımın, tarihin en düşük seviyesine inerek 13 olduğunu kaydetti. Çataklı'nın açıklamalrından satırbaşları şöyle:

Kırsal alanda 3'ü büyük, 27'si orta çaplı toplam 8 bin 163, şehirlerde de 252 operasyon yapıldı.

Nisanda kırsal alanda 3'ü büyük, 27'si orta çaplı toplam 8 bin 163, şehirlerde de 252 operasyon yapıldı.

Yurt içindeki terörist sayısı ilk kez 500'ün altına düşürüldü. Böylece yurt içindeki terörist sayısı 492'ye indi.

Nisan ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 37 terörist etkisiz hale getirildi.

PROVOKATİF PAYLAŞIM YAPAN 10 KİŞİ TUTUKLANDI



Koronavirüse ilişkin provokatif paylaşım yapan 7 bin 127 hesap hakkında çalışma yapıldı. Tespit edilen 1058 sosyal medya kullanıcısından 496'sı yakalanmış, bunlardan 10'u tutuklanmıştır.

KORONAVİRÜS FIRSATÇILARINA 434 OPERASYON



Koronavirüsle ortaya çıkan fırsatçılara yönelik 434 operasyon yapıldı ve 84 kişiye yasal işlem uygulandı, bunlardan 7'si tutuklandı.

VEFA GRUPLARI 4 MİLYON 541 BİN 829 TALEBİ KARŞILADI



Vefa Sosyal Destek Gruplarına 22 Mart'tan bu yana 4 milyon 924 bin 927 talep geldi. Bunların 4 milyon 541 bin 829'u karşılandı.

272 BİN 524 KİŞİYE KISITLAMA VE MESAFE CEZASI



Bugüne kadar sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve sosyal mesafe kuralına uymayan 272 bin 524 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı.

Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 402 bin 11, ülkemizde kayıtlı Suriyeli sayısı ise 3 milyon 580 bin 263'tür.

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