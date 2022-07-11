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Terör örgütüne bir darbe daha! Kandil'e SİHA atışı

Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de mağaraya girmeye çalışan 2 terörist, SİHA atışıyla etkisiz hale getirildi.

AA/İHA11 Temmuz 2022 Pazartesi 11:44 - Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, insansız hava araçları ile sürekli kontrol altında tutulan hudut hattındaki faaliyetler kapsamında Kandil'de mağaraya doğru hareket eden 2 terörist tespit edildi.

SİHA tarafından aralıksız takip edilen teröristler mağaranın girişine ulaştıkları sırada yapılan atışla etkisiz hale getirildi.

Güvelik kaynakları söz konusu teröristlerin örgütün sözde yöneticileri arasında olduğunun değerlendirildiğini belirtti.

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bayramın birinci günü ziyaret ettiği Dağlıca'daki 4. Hudut Tabur Komutanlığında terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayarak, "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 35 bin 268 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde yıl başından bu yana kadar 1999 , Pençe-Kilit Operasyonu'nda ise 277 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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