Terör örgütüne çok ağır darbe! Son rakam açıklandı
Pençe-2 Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. 27 Mayıs'tan bu yana Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 71 oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekatı kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Böylece 27 Mayıs'tan bu yana Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 71 oldu.
Aynı dönemde Irak'ın kuzeyinde 174 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
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