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Terör örgütüne ilaç temin eden şebekenin tamamı çökertildi

Kanser ilaçları başta olmak üzere çok sayıda pahalı ilaç ve tıbbi malzemeyi hasta olmayan kişiler adına yazdırarak bölücü terör örgütüne gönderdiği tespit edilen şebeke üyelerinin tamamı 7 ayda düzenlenen 4 operasyonda yakalandı.

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Kanser ilaçları başta olmak üzere çok sayıda pahalı ilaç ve tıbbi malzemeyi hasta olmayan kişiler adına yazdırarak bölücü terör örgütüne gönderdiği tespit edilen şebeke üyelerinin tamamı düzenlenen 4 operasyonda yakalandı. Aralarında 12 doktorun da bulunduğu 62 şüpheliden 15'i tutuklanırken, 20'si adli kontrol şartıyla, 27'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
 
AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, aralarında pahalı kanser haplarının da bulunduğu ilaç ve tıbbi malzemelerin hasta olmayan kişiler üzerinden düzenlenen sahte reçetelerle alındıktan sonra bölücü terör örgütü PKK'ya gönderildiği yönündeki ihbarın ardından geçen yıl yaklaşık 6 ay teknik ve fiziki çalışma yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 ayrı operasyonda yakaladığı şüphelilerin tamamını adalete sevk etti.
 
Ekiplerin 3 Temmuz 2018'de Kırıkkale'de ve Habur Gümrük sahasında gerçekleştirdiği ilk dalga operasyonda 30 şüpheli yakalanırken, bunlardan adliyeye sevk edilen 4'ü tutuklanarak cezaevine konuldu.
 
Şüphelilerin ifadeleri ve devam eden soruşturmada ele geçirilen yeni bulgular sonucunda 19 Eylül 2008'de Ankara'da bir eczane ile aralarında depo olarak kullanılan yerlerin de bulunduğu adreslere baskın yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
 
Her iki operasyonda ele geçirilen ilaçların karekod bilgileri üzerinden Sağlık Bakanlığı Denetim Daire Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Kavaklıdere Sosyal Güvenlik Merkezince hazırlanan raporlar doğrultusunda geçen yıl sonunda yapılan üçüncü operasyonda ise aralarında kamu ve özel hastanelerde çalışan 12 doktorun da bulunduğu 21 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 7'si tutuklandı.
 
Operasyon sonucu tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan şüphelilerden 4'ünün, soruşturmanın mağdurlarına baskı yaptığı, şikayetlerini geri almaları için para teklif ettiği ve almayanları ise tehdit ettikleri belirlendi. Bunun üzerine düzenlenen son operasyonda ikinci kez gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine konuldu
 
Operasyonların yanı sıra yapılan ara yakalamalarda da gözaltına alınan 5 şüpheli dahil, yaklaşık 8 aylık operasyon sürecinde gözaltına alınan toplam şüpheli sayısı 62 oldu. Bu şüphelilerden 15'i tutuklandı, 20'si adli kontrol şartıyla, 27'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyonlarda sahte reçetelerle alınmış 4 bin kutu ilaç ile çok sayıda tıbbi malzeme ele geçirildi.

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