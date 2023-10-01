Terör örgütünün eylemi ters tepti! Vermek istedikleri mesaj kursaklarında kaldı

Star Gazetesi Yazarı Coşkun Başbuğ, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik bombalı terör saldırısına ilişkin 24 TV'ye önemli değerlendirmelerde bulundu.

Terör saldırısının sürpriz olmadığını dile getiren Başbuğ, "Örgütün bir arayış içinde olduğunuz biliyor ve gözlüyorduk. Devletimiz de bu şekilde tepki içerisinde. 100'e yakın eylemin bu şekilde engellendiğini bilelim yani aynı bu şekilde saldırı hazırlığında olan ve niyetine girdiği anda tepesine binen emniyet güçlerimiz olduğunu bilelim. Bu zaten saldırı hazırlığında olan iki teröristin gerçekleştirmek istediği bir eylemdi ama daha niyetine girmeden biri etkisiz hale getirildi. Diğeri de kendini intihar eylemcisi olarak bombaları patlatmak zorunda kaldı" dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN EYLEMİ TERS TEPTİ! VERMEK İSTEDİKLERİ MESAJ KURSAKLARINDA KALDI

Terör saldırısının gerçekleştiği güne dikkat çeken Başbuğ, "Meclisin açıldığı bir günde böyle bir mesajın verilmek istenmesi dikkatle okunmalı. Neden? Çünkü şunu demek istiyor örgüt "Daha biten, tükenen hiçbir şey yok. Senin en kuvvetli yerinde en kuvvetli anında ben bu eylemi başkentin göbeğinde gerçekleştirecek imkan ve kabiliyetteyim". Aslında bu mesajı dolaylı olarak bize doğrudan kendi örgütüne vermek isteyen bir akıl ve mantık var. Örgüte destek verenlerin yaratmak istediği ortam bu. Yani çözülen dağılan örgüte diyor ki "Biz hala eski gücümüzdeyiz. Değişen bir şey yok. Dolayısıyla toparlanın kendinize gelin" demeye getiriyor. Ama o laf kursaklarında kaldı ve bana göre eylem ters tepti" ifadelerini kullandı.

Başarısız saldırının ardından terör örgütündeki çözülme ve dağılmanın hızlanacağını ve sürecin başka yere geleceğini dile getiren Başbuğ, "Çünkü bu gerçekten başarı. Oradaki emniyet güçlerimizin dikkati önemli. İşte bu mantıkla ben orada emeği geçenlere gerçekten kutlamak isterim. Yaralı polislerimize de acil şifalar dilemek isterim. Çünkü gerçekten çalışılmış bir eylemdi. Önce bir canlı bomba, ardından da roket de içeriye bina içinde bir saldırı düzenleniyordu diye düşünüyorum. Bu daha niyetine girmeden engellendi. O nedenle önemli bir terörle mücadele günü yaşadık. Ve bu süreci de terse çevirecek örgüt açısından bir gelişme olarak önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Çünkü buradan yapılan soruşturmayla bu işte dahil olan kim varsa ağ ortaya çıkarılacak ve bu süreç sonunda da bana göre önemli bilgi ve belgelere önemli kişilerden ulaşılacak diye düşünüyorum" dedi.