Terör örgütünün katlettiği 37 şehit, mezarları başında anıldı

Daltepe ve Kalkancık şehitliklerinde düzenlenen anma törenine, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Şirvan İlçe Kaymakamı, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı İsmail Şehitoğlu, köy sakinleri ve vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen törende şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

Daltepe köyü muhtarı Metin Kaygış, PKK'lı teröristler tarafından köylerinin baskına uğradığını hatırlattı. 37 şehit olduğunu anımsatan Kaygış, "10'u Kalkancı köyünde, 27 vatandaşımız da Daltepe köyünde. Bu acıyı hiçbir zaman unutmuyoruz ve PKK'yı lanetliyoruz. Acımız büyük ve tazedir. 29 yıldır sanki dün gibi olmuş. İnsanlarımızı camide topladılar, Allah'ın evinde adı konulmamış bebeğe ve 96 yaşındaki kadına kadar mermi sıktılar. Hiçbir insan bunu yapamaz. Hiçbir ırk yapamaz bunu, lanetliyoruz" dedi.

"AMCAM İLE NENEM ŞEHİT OLDU, 25 YAŞINDA OLAN EŞİM İKİ KURŞUN YEDİ"

Sait Keper adlı köy sakini ise, "1993 yılında PKK bizim köye baskın yaptı. 37 kişiyi vurarak şehit etti. 12 kişi de gazi oldu. Benim amcam ile nenem 85 yaşında, o da şehit oldu. 25 yaşında olan eşim iki kurşun yedi. Biz onların acısını hiçbir zaman unutmayacağız" diye konuştu.

"PKK ARTIK BU MİLLET ÜZERİNDEN RANT ELDE EDEMEYECEK"

Siirt Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı İsmail Şehitoğlu, 29 yıl önce Daltepe ve Kalkancık köyünden 37 masum vatandaşın terör örgütü PKK tarafından hunharca katledildiğini söyledi.

Şehitoğlu, "Bundan tam 29 yıl önce Şirvan Daltepe ve Kalkancık köylerinde eli kanlı PKK terör örgütü burada 37 vatandaşımızı şehit etti. Buraya gelip kadın, çoluk, çocuk demeden hepsini katletti. PKK terör örgütü bu katliamları yaparak Kürtlere zarar verdiğini, Kürtlere zulmettiğini ve sadece Kürt adı altında Kürtlere zulmeden PKK terör örgütüdür. Bunlar burada Kürt halkını şehit ederek Kürtleri temsil etmediğini ve tamamen Kürtlere karşı oluşturulmuş büyük bir tuzak olduğunu açık bir şekilde ifade etmişlerdir. Bizler de şehit aileleri olarak, güvenlik korucuları olarak, bölge halkı olarak bu toprakların her karışı şehit kanı ile sulanmış bu toprakların kutsallığına dayanarak hiçbir teröristin, hiçbir kalleşin hiçbir PKK'lının buralarda dolaşamayacağını, hepsinin etkisiz hale getirileceğinin sözünü bir kez daha vermek istiyoruz. Terör örgütü diye bir şey kalmayacak. PKK artık bu millet üzerinden rant elde edemeyecek" şeklinde konuştu.