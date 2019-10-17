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Terör örgütünün kış yapılanmasına ağır darbe! 118 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe vuruldu. Son operasyonlarda 118 terörist etkisiz hale getirildi.

  • İHA
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İçişleri Bakanlığının koordinesinde Terörle Mücadele Harekâtı kapsamında duyarlı vatandaşların desteği ile terör örgütünün kış üslenmesini bertaraf etmek için yapılan operasyonlarda 118 terörist etkisiz hale getirildi. Bölücü terör örğütünün kış üslenmesini engellemeye yönelik çok sayıda mağara, barınak ve sığınak tespit edilerek imha edildi.
 

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