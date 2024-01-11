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  • Terör ve bağlantılarına ağır darbe... PKK ile HDP arasındaki kirli fon ifşa oldu
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Terör ve bağlantılarına ağır darbe... PKK ile HDP arasındaki kirli fon ifşa oldu

Terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında HDP'li ilçe yöneticilerinin bağlantıları ifşa edildi. Sürekli terör sözcülüğüne soyunan HDP'nin birçok üyesi, İstanbul'da düzlenen operasyonla gözaltına alındı. Yakalanan HDP yöneticilerinin terör örgütü PKK'ya 'vergilendirme' adı altında para toplayarak örgüte fon oluşturmaya çalıştıkları ortaya çıkarıldı.

TRT Haber11 Ocak 2024 Perşembe 10:29 - Güncelleme:
Terör ve bağlantılarına ağır darbe... PKK ile HDP arasındaki kirli fon ifşa oldu
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Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, önemli bir operasyona daha imza atıldı. İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda, gözaltına alınan HDP'li ilçe yöneticilerinin 'vergilendirme' adı altında para toplayarak örgüte fon oluşturmaya çalıştıkları tespit edildi.

HDP'Lİ YÖNETİCİLER, ÖRGÜTÜN MALİ SORUMLULARI ARASINDA

TRT Haber'de yer alan habere göre; Operasyonlar, örgütün siyasal alan yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şüphelilere yönelik düzenlendi. 26 zanlıdan 20'si yakalandı. Şüpheliler arasında, HDP'nin Pendik ilçe yöneticisi, Tuzla ilçe yöneticileri ile Bakırköy ilçe yöneticisi de bulunuyor. Dosyadaki şüpheli konumundaki HDP'li ilçe yöneticilerinin örgütün sözde mali alan sorumluları arasında yer aldıkları ve finansman alanında destek sağladıkları tespit edildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK İÇİN SEFERBER OLDULAR

HDP'li isimlerin örgütün faaliyetlerini ve eylemlerini finanse edebilmek, örgütün varlığını devam ettirebilmek amacıyla mali kaynak araştırması yaptıkları belirlendi. Bu amaçla Kürt kökenli vatandaşlardan 'vergilendirme' adı altında para topladıkları, bu paralarla örgüte 'fon' oluşturmaya çalıştıkları ortaya çıktı.

HDP'li yöneticilerin, yasal görünüm kazandırmak için, siyasi parti içerisinde faaliyet gösteren kişiler aracılığıyla, partiye bağış veya kumbara çalışması adı altında para toplamaya çalıştıkları da belirlendi. Ayrıca örgütle irtibatını kesmiş kişileri 'hamle' adı verdikleri yöntem ile örgüte yeniden kazandırmak için çalışmalar yaptıkları tespit edildi.

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