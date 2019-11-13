Terör yandaşlarından TRT ekibine hain saldırı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği zirve için Washingtonda. Terör yandaşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti ile ilgili bilgileri canlı yayında aktaran TRT Haber muhabiri Tuna Şanlı'ya saldırıda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği zirve için Washington'da.
Beyaz Saray'da gerçekleştirilecek zirve öncesi bölgeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini aktaran TRT Haber muhabiri Tuna Şanlı canlı yayın sırasında terör yandaşlarının saldırısına uğradı.
TRT'nin bölgeden yayın yapmasını engellemek için müdahale etmeye çalışan saldırgan olay sonrası bölgeden uzaklaştırıldı.
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