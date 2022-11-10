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Teröre bir darbe daha! PKK'ya ait 2 sığınak yerle bir edildi

Tunceli'de teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 2 sığınak imha edildi. Öte yandan Hakkari'de de toprağa gömülü 18 dolu mutfak tüpü, 40 litre mazot ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

AA10 Kasım 2022 Perşembe 23:09 - Güncelleme:
Teröre bir darbe daha! PKK'ya ait 2 sığınak yerle bir edildi
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.

Tunceli'de jandarma tarafından gerçekleştirilen Eren Abluka Sonbahar Kış-4 Operasyonu'nda 2 sığınak içerisinde 3 telsiz, örgütsel dokümanlar ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Arazide arama yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 2 sığınak tespit etti.

ÇOK SAYIDA DOKÜMAN VE YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Sığınaklarda 3 telsiz, 192 örgütsel kitap, 100 metre sera naylonu, 2 soba, 200 neşter, 161 pil, ısıtıcı, banyo kazanı ve çok miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Sığınaklar güvenlik güçlerince kullanılmaz hale getirildi.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ MUTFAK TÜPÜ ELE GEÇİRİLDİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında toprağa gömülü 18 dolu mutfak tüpü, 40 litre mazot ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda toprağa gömülü 18 dolu mutfak tüpü, 2 bidonda 40 litre mazot ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi.

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