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Terörist başı Gülen bu sefer de Yahudileri hedef gösterdi: Hitler’i tahrik ettiler

ABD'nin Türkiye'ye teslim etmemekte ısrar ettiği ve sahip çıktığı FETÖ elebaşı Gülen, ABD'yi hedef alarak, 'ABD yıkılacaksa, bu sevabın içinde Yahudilerin dahli olacaktır.' dedi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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15 Temmuz darbe girişiminin mimarı ve Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) elebaşı Gülen, sığındığı ABD'nin yıkılmasını "sevap" olarak nitelendirdi.
 
Türkiye'nin sayfalar dolusu deliller sunmasına rağmen terörist başı Gülen'i teslim etmeyen ABD yönetimi, terörist Gülen'in hedef tahtasına oturdu. Gülen düzenlediği sözde sohbetinde, "ABD yıkılacaksa, bu sevabın içerisinde Yahudilerin dahli olacaktır." diye konuştu.
 
FETÖ elebaşı Gülen aynı konuşmasında, Yahudilerin ekonomik, sosyal, siyasi ve adli devlet yapılanması içerisinde yer almalarına karşı çıkarak, kontrol altında tutulmaları gerektiğini belirtti.
 
Yahudilerin değişik yerlerde belli problemlere sebebiyet vermiş bir millet olduğunu söyleyen Gülen, “Bunların iktisadi, siyasi, kültürel hayatınıza ama açık ama kapalı nüfus etmesine fırsat verilmemeliydi. Ekonomiyi ele geçirmemeliydiler. Onlara bakılmalıydı, hatta ağızlarına mama verilmeliydi. Bu insanların ordu içerisine, adliye içerisine girmelerine müsaade edilmemeliydi.” ifadelerini kullandı.
 
Nazi Almanyası’nın lideri Adolf Hitler’in Kavgam kitabına atıfta bulunan FETÖ elebaşı Gülen, "Hitler bu kitapta ‘Ben doğduğumda Viyana'da 80 bin Yahudi vardı’ diyor. Fakat o güne göre düşünecek olursanız o toplumun kaderine hakimdi bunlar. Böyle hakim olunca istediklerini yapıyorlardı. Bu mesele de Hitler’i tahrik etmiş." sözlerini kullandı.
 
Osmanlı Devleti’nin yaptığı hatanın aynısını Amerikalıların da yaptığını söyleyen Gülen, “Neo-conlar bunların kaderine hakim burada. İstediklerini yaptırıyorlar. Eğer bir gün ABD yıkılacaksa bu sevabın içerisinde Yahudilerin de dahli olacaktır." dedi.

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