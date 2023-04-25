Teröristbaşı Öcalan'a skandal özgürlük vaadi! Kirli pazarlığı ifşa etti

7'li koalisyonun ortaklarından HDP'nin Hakkari'de gerçekleştirdiği mitingde sahneye çıkan DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, skandal açıklamalara imza attı. Konuşmasında bebek katili terör örgütü elebaşı Öcalan'ı özgürleştirme vaadinde bulunan Bayındır'ın, ittifak vurgusu yaparak kullandığı "Dostarımızla başaracağız" ifadesi tepki çekti.

Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine doğru ilerliyor. Aday çıkarmayarak cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan HDP'nin Hakkari mitinginde bir skandala imza atıldı.

SKANDAL SÖZLER

HDP, her fırsatta terör örgütü elebaşı Öcalan'a özgürlük naraları atarken sahneye çıkan DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır bebek katili Öcalan'ı özgürleştireceklerini söyledi.

BEBEK KATİLİ ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK VAADİ

Küstah açıklamalarına devam eden Bayındır şunları söyledi:

Bu seçim ve sizin duruşunuz öyle görünüyor ki iktidarın fermanını buradan yazacağız. Bu seçim haysiyet seçimidir. Halkımız kararını vermiştir. Biz bu seçimde AKP-MHP faşizmini yok edeceğiz ve Sayın Öcalan'ı özgürleştireceğiz.

İTTİFAK VURGUSU: DOSTLARIMIZLA BAŞARACAĞIZ

Bugün Kürtler yalnız değil, ittifak ve müttefikleriyle çok önemli bir yol alıyor. Biz dostlarımızla başaracağız.

"HDP İLE BAZI KONULARDA BİRLİKTELİK OLACAK"

HDP ile CHP arasındaki ilişkiyi meşrulaştırma derdine düşen Kılıçdaroğlu ise "HDP ile bazı konularda birliktelik olacak" ifadelerini kullanarak PKK üssü Kandil'e selam verdi.

KILIÇDAROĞLU: DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK VERECEĞİZ

Açıklamasının devamında "Demirtaş'ın, Kavala'nın, Gezi Parkı'nın tutuklularının serbest kalmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, HDP'lilere bir mesaj daha vermiş oldu.

CHP'Lİ YUNUS EMRE: ÖZERKLİK TALEBİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ

Bu gelişmeler yaşanırken CHP'li isimlerin PKK ve HDP'ye yönelik söylemleri her geçen gün artarken CHP Milletvekili Yunus Emre yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın yerel özerklik talebini yerine getireceklerini söylüyordu.

HDP'Lİ SAKIK'TAN ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK VAADİ

Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı ve HDP'ye olan yakınlaşması sonrası HDP'li Sırrı Sakık yaptığı açıklamada skandal ifadeler kullandı. Seçimleri yedili koalisyonun kazanması durumunda teröristbaşı Öcalan'a özgürlük verileceğini ifade etti.

PKK'DAN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK: HDP'NİN TUTUMU DEĞERLİ

Terör örgütü PKK'nın Eşbaşkanı Bese Hozat, terör örgütünün kanalına yaptığı açıklamada PKK'nın seçimler bitene kadar askeri eylemlerine son verdiğini açıklarken, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin "Biz HDP'nin millet ittifakını destekleme tutumunu değerli, önemli ve anlamlı buluyoruz. Seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir. Bu tutumu destekliyoruz." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na destek verdi.

"100 YILLIK CUMHURİYET'İ YIKACAĞIZ"

PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" derken diğer bir üst düzey PKK'lı Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulundu.

"PKK İLE MÜZAKERE EDECEĞİZ"

CHP'nin PKK ve HDP'ye verdiği sözler ve PKK'dan gelen bu açıklamalar ortadayken, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yaptığı açıklamada terör örgütü PKK ile müzakere edeceklerini söyleyerek "PKK'ya silah bıraktıracağız, müzakere edeceğiz, parlamentoda bunu yapacağız." ifadelerini kullandı.