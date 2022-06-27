İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2022 Pazartesi / 28 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,7241
  • EURO
    17,6941
  • ALTIN
    987.006
  • BIST100
    2534.82
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Teröristbaşlarıyla fotoğrafları çıkan Hüda Kaya'nın oğlu adliyeye sevk edildi
Güncel

Teröristbaşlarıyla fotoğrafları çıkan Hüda Kaya'nın oğlu adliyeye sevk edildi

Kandil'de terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticileriyle yaptığı görüşmeler fotoğraflara yansıyan ve ihbar üzerine Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde gözaltına alınan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, adliyeye sevk edildi.

AA27 Haziran 2022 Pazartesi 14:06 - Güncelleme:
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğüne 20 Haziran'da elektronik posta yoluyla yapılan ihbarın ardından 25 Haziran'da yakalanan şüphelinin, Çanakkale Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Cemre, adliyeye sevk edildi.

İhbarda, HDP Milletvekili Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Saatçioğlu'nun Kandil'e giderek PKK'lı teröristlerin sözde yöneticileriyle görüşmeler yaptığı belirtilerek, bu görüşmelere ilişkin bazı fotoğraflar paylaşılmıştı. Bunun üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, Cihad Saatçioğlu'nun soyadını mahkeme kararıyla "Cemre" olarak değiştirdiğini ve Bayramiç'te yaşadığını tespit etmiş, şüpheli gözaltına alınmıştı.

Cemre'nin, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan terör örgütü PKK/KCK mensuplarıyla kırsal alanda çekilmiş fotoğraflarının yanı sıra 2015-2016 yıllarında gerçekleştirilen çukur eylemleri sırasında PKK mensuplarınca kurulan barikatların önünde fotoğrafının olduğu da ortaya çıkmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.