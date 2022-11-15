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Güncel

Teröristin ''boğazı neden sıkıldı?''... Operasyonda dikkat çeken detay

Taksim saldırısı sonrası yakalanan teröristin 'boğazı neden sıkıldı?' sorusu gündem oldu. Olayı değerlendiren uzmanlar, 'intihar ilacı' ya da şifre dokümanları yutmasın diye teröristin boğazının sıkıldığını belirtti.

15 Kasım 2022 Salı 09:30 - Güncelleme:
Teröristin ''boğazı neden sıkıldı?''... Operasyonda dikkat çeken detay
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Kanlı terör saldırısının faili kadın teröristin yakalandığı sırada boğazının neden sıkıldığı merak konusuydu. Aslında bu, polisin bir öfke eylemi değil, teröristin intiharını önleyici bir hareketti.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de, Taksim'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısı ele alındı.

Bombalı saldırının faili kadın terörist, gerçekleştirilen operasyon ile saklandığı evde yakalanmıştı.

Teröristin yakalandığı ana ait görüntüler medyaya servis edilirken, uzmanlar da güvenlik güçlerinin, yakalandığı halde teröristin boğazını neden sıktığını izah etti.

"İNTİHAR İLACI" YA DA ŞİFRE DOKÜMANLARI YUTMASIN DİYE BOĞAZI SIKILDI

Güvenlik uzmanı akademisyen Dr. Eray Güçlüer, daha önceden yakalanan bir teröristin intihar amacıyla ilaç yuttuğunu hatırlatarak, teröristin boğazının "intihar ilacı" yutmasını engellemek amaçlı olduğunu belirtirken, ayrıca diğer bir amacın da şifre dokümanlarını yutmasına mani olmak olduğunu ekledi.

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