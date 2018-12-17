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Teröristler İHA ve SİHA'lara karşı caddeyi brandayla kapattı

Başkan Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna askeri operasyonların başlayacağını açıklaması sonrası sınırda hendek ve çukur kazan PKK/PYD'li teröristler şimdi de yerli SİHA'lardan korunmak için Rasulayn'daki sokakları brandayla kapatmaya başladı.

  • DHA
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine komşu olan, terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Rasulayn'de, teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait İHA ve SİHA'lardan kaçmak için caddeleri brandayla kapattı. PKK/PYD'li teröristler, topladıkları brandaları Rasulayn merkeze getirdi. Teröristler, ilçe merkezinde sıklıkla kullandıkları caddenin üstünü brandalarla tamamen kapattı.

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