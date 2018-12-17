Teröristler İHA ve SİHA'lara karşı caddeyi brandayla kapattı Başkan Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna askeri operasyonların başlayacağını açıklaması sonrası sınırda hendek ve çukur kazan PKK/PYD'li teröristler şimdi de yerli SİHA'lardan korunmak için Rasulayn'daki sokakları brandayla kapatmaya başladı.