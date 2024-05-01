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Teröristlerden temizlendi! 1995'te boşaltılan köyler için çalışma başlatıldı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik nedeniyle boşaltılan 29 köye vatandaşların geri dönüşü için çalışma başlatıldı.

IHA1 Mayıs 2024 Çarşamba 09:48 - Güncelleme:
Teröristlerden temizlendi! 1995'te boşaltılan köyler için çalışma başlatıldı
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Hakkari Valisi Ali Çelik'in talimatıyla kademeli olarak yeniden yerleşime açılması planlanan Çukurca ilçesine bağlı Tekevler, Işıklı, Çayırlı, Uzundere, Dedeköy, Çağlayan, Karasu, Çınarlı, Kavuşak, Maden, Kayalık, Kurudere köyleri ile bağlı mezralarına dönüşün yapılması için çalışma başlatıldı.

Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, beraberindeki Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Çağlayan, Çukurca Özel Harekat Amiri Muhammet Öcal ve İlçe Özel İdare Müdürü Abdulkuddus Tunç ile birlikte ilk olarak 1995'ten beri güvenlik gerekçesiyle boşaltılan Işıklı, Kavaklı ve Kurudere köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

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