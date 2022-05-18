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Güncel

Tunceli'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

Tunceli'nin Mazgirt ilçesi kırsalında teröristlerce kullanıldığı belirlenen sığınak kullanılamaz hale getirildi.

AA18 Mayıs 2022 Çarşamba 13:18 - Güncelleme:
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında terör örgütlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Gece gündüz demeden arazide kalan güvenlik güçleri, son olarak Mazgirt kırsalında operasyon düzenledi.

Bölgede özel eğitimli köpeklerle arama yapan ekipler, ormanlık alanda teröristlerce kullanılan bir sığınak tespit etti.

Sığınakta yapılan aramada, radyo, 19 takım sivil elbise, 2 hücum yeleği, 3 sırt çantası, battaniye, yağmurluk, 5 metre branda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik güçlerince sığınak kullanılamaz hale getirildi.

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