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Teröristlere arka çıkmıştı: YSP'li Temelli hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terör örgütlerine yönelik operasyonlarına ilişkin açıklamaları suç unsuru içerdiği gerekçesiyle Yeşil Sol Parti (YSP) Muş Milletvekili Sezai Temelli hakkında resen soruşturma başlatıldı.

6 Ekim 2023 Cuma 18:18 - Güncelleme:
Teröristlere arka çıkmıştı: YSP'li Temelli hakkında soruşturma
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Terör örgütü PKK'nın Ankara'daki saldırı girişimi sonrası Türkiye, önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği hava harekatları ile daha sonra da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Suriye'deki nokta operasyonları ile hainlere ağır darbe indirdi. Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan YSP'li Sezai Temelli, PKK'nın saldırısı yerine Türkiye'nin meşru operasyonlarını kınayarak, operasyonların teröristlere değil de Kürt halkına yapıldığı iftirasına başvurdu.

YSP'Lİ TEMELLİ PKK'YA DESTEK ÇIKTI

Türkiye'nin meşru operasyonları ise yine YSP'yi rahatsız etti. YSP'li Sezai Temelli terör örgütü PKK'nın kanalına katılarak provokasyona kalkıştı, yalanları sıraladı.

Temelli, TSK/MİT'in operasyonlarının teröristlere değil de Kürt halkına yapıldığı iftirasına başvurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terör örgütlerine yönelik operasyonlarına ilişkin açıklamaları suç unsuru içerdiği gerekçesiyle Yeşil Sol Parti Muş Milletvekili Sezai Temelli hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"28. Dönem Milletvekili Sezai Temelli'nin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine yönelik olarak gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin 5 Ekim 2023 tarihinde basına yaptığı açıklamaların 5237 sayılı TCK'nin 301. maddesi kapsamında suç unsuru içerdiği değerlendirildiğinden, adı geçen milletvekili hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır."

  • iftira
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