İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Eylül 2022 Salı / 17 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2525
  • EURO
    18,2576
  • ALTIN
    1000.03
  • BIST100
    3426.88
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Teröristlere bir darbe daha! Çok sayıda patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Güncel

Teröristlere bir darbe daha! Çok sayıda patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli'nin Ovacık ve Hozat ilçeleri kırsalında düzenlenen terör operasyonlarında, patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

AA13 Eylül 2022 Salı 18:51 - Güncelleme:
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hozat ve Ovacık ilçesi kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

ÇOK SAYIDA PATLAYICI VE YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Bu kapsamda arazide arama yapan güvenlik güçleri, teröristlerce mağaraya tuzaklanmış 2 el yapımı patlayıcı düzeneği ile 80 kilogram TNT patlayıcı, 4 elektrikli fünye, 9 havan mühimmatı, 150 metre elektrik kablosu, 2 büyük tüp, 7 küçük tüp, pil bloku ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirdi.

Öte yandan edinilen bilgilere göre, bölgede helikopter destekli operasyonların sürdüğü bildirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.