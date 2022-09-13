Teröristlere bir darbe daha! Çok sayıda patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hozat ve Ovacık ilçesi kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

ÇOK SAYIDA PATLAYICI VE YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Bu kapsamda arazide arama yapan güvenlik güçleri, teröristlerce mağaraya tuzaklanmış 2 el yapımı patlayıcı düzeneği ile 80 kilogram TNT patlayıcı, 4 elektrikli fünye, 9 havan mühimmatı, 150 metre elektrik kablosu, 2 büyük tüp, 7 küçük tüp, pil bloku ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirdi.

Öte yandan edinilen bilgilere göre, bölgede helikopter destekli operasyonların sürdüğü bildirildi.