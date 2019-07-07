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Teröristlere bir darbe daha

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Avladığı balığı alırken az kalsın timsaha yem oluyordu

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