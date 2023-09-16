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Teröristlere erzak sağlayan 2 kişi tutuklandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütüne erzak temin ettiği tespit edilen 2 kişi mahkeme tarafından tutuklandı.

IHA16 Eylül 2023 Cumartesi 08:55 - Güncelleme:
Teröristlere erzak sağlayan 2 kişi tutuklandı
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Adıyaman'da terör örgütüne erzak temin ettiği için 2 kişi mahkeme tarafından tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmalar sürüyor. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2017-2018 yıllarında Adıyaman kırsalında faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarına erzak temin ettikleri tespit edilen M.G. ve H. i. G ikamet ettikleri Malatya'da gözaltına alındı.

"6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet ve Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme" suçlamasıyla Adıyaman'da adli makamlara sevk edilen şahıslar mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • terör soruşturması
  • tutuklama
  • Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı

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