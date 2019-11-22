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Teröristlere not kağıtlarıyla bilgi aktardığı iddia edilen avukat tutuklandı

Balıkesir'de cezaevinde tutuklu ve hükümlü bulunan terör örgütü PKK/KCK mensuplarına not kağıtlarıyla bilgi aktarımı yaptığı öne sürülen avukat tutuklandı.

  • AA
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Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün cezaevi yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, PKK/KCK'nın iç ve dış koordinasyonunda faaliyet gösterdiği şüphesiyle İzmir Barosuna kayıtlı avukat F.Ş. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 
 
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bu kişinin İzmir'deki evi ve iş yerinde yapılan aramalarda örgüte ait çeşitli dijital materyaller, 10'u hakkında toplatma kararı bulunan 13 örgütsel içerikli kitap ele geçirildi. 
 
Balıkesir'deki cezaevinde bulunan PKK/KCK'lı tutuklu ve hükümlülere küçük not kağıtları ile bilgi aktarımı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan F.Ş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 
 
Ayrıca, cezaevinde bulunan bir hükümlü hakkında da aynı suçtan işlem yapıldığı öğrenildi.

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