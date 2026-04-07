İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde polislerle silahlı çatışmaya giren 3 kişinin etkisiz hale getirildiğini, çatışmada iki polisin hafif yaralandığını bildirdi.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır. Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit'ten kiralık araçla İstanbul'a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu, 2'si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir."



İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da polis noktasına saldırı gerçekleştiren teröristlerin kimliklerinin belirlendiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Beşiktaş ilçesindeki Yapı Kredi Plaza Blokları önündeki silahlı saldırıda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Saldırıya anında karşılık veren kahraman polislerimizden 2'si, biri ayağından ve biri kulağından olmak üzere, hafif şekilde yaralanmış olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Yapılan inceleme sonucunda saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kimlikleri tespit edilmiş, İzmit'ten araç kiralayarak İstanbul'a geldikleri belirlenmiştir.

Ölü olarak ele geçirilen Yunus E. S.'nin dini istismar eden terör örgütüyle irtibatı olduğu, yaralı olarak ele geçirilen Onur Ç. ve Enes Ç. isimli diğer iki teröristin kardeş olduğu ve Onur Ç.'nin uyuşturucu kaydı bulunduğu bilgisine ulaşılmıştır. Etkisiz hale getirilen 3 terörist arasında yoğun dijital haberleşme tespit edilmiş olup, yaralı teröristlerin sorgusu devam etmektedir."

İşte o terörist... İsrail Konsolosluğu'na sızma girişimi önlendi

Beşiktaş'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi! Vali Gül: Provokasyon kokan bir durum