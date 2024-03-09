'de yayınlanan'ın sunduğu "programında CHP ile terör örgütü PKK sempatizanı olan DEM Parti'nin kirli ilişkisi detaylı olarak masaya yatırıldı.

2019 yerel seçimleri sonrası terörle iltisaklı belediyelere atanan kayyumlar hakkında konuşan Star Gazetesi Yazarı Coşkun Başbuğ, "Kayyum olayının özü şu; Kayyum halkı belediye başkanı diye seçtiği kişinin belediyenin imkanlarını, özellikle Doğu ve Güneydoğu'da başkan kılığındaki o teröristler, devletin hizmet diye vermiş olduğu ödeneği halk yerine Kandil'e gönderenler. Belediyenin bütün kadrolarını tasfiye edip terör destekçisi insanları kadroya dahil edenler aynı zamanda belediyenin bütün imkanlarını da örgüte kullananlar. Yani iş makinalarıyla, kamyonlarla dağa malzeme dağa örgüt elemanı taşıyanlar. Devlet bunları istihbarat kaynaklı tespit ediyor. Ne yapacak devlet? Kulağını çekip bir daha yapma mı diyecek? Hakkında hukuki işlem başlatılıyor ve makam boşalıyor. Niye? Başkan değil ki o terörist. Bildiğin katil terörist. O zaman devlet de diyor ki ilçenin kaymakamı aynı zamanda belediye başkanıdır ve hizmeti o götürecektir diyor ve o kişiler gerçek vatan evladı olduğu için devletin verdiği parayı halka sundu ortaya bu destan çıktı." ifadelerini kullandı.

Kayyumlardan sonra bölgelerin hızla geliştiğini belirten Başbuğ, "Kayyum geldikten sonra Doğu ve Güneydoğu çağ atladı. Bundan ABD, Kandil rahatsız olur. Çünkü oyun bozuluyor. Oradan gelen paralar artık gelmez oluyor." şeklinde konuştu.



Kandil'in yerel seçimler için yaptığı açıklamaları da hatırlatan Başbuğ, "DEM'in Kandil merkezli yürüyen yerel yönetim stratejisiz var. Bunları Özgür Özel okumadı mı sanıyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde olanlar bundan haberdar değil mi zannediyorsunuz? Bu işte el ele verip birlikte gidiyorlar. Kandil ağzıyla siyaset yürütmeye çalışıyorlar." dedi.

Ankara'da da DEM Parti ile CHP'nin bir işbirliği yaptığı söyleyen Başbuğ, sözlerini şöyle sürdürdü:

DEM Ankara'daki bazı ilçelerde aday çekti ama Meclis'ten de pay almak üzere. DEM mantığı şöyle kuruyor. Başkan olacağıma Meclis çatısı altında grup kuracak yeterli üyem olsun zaten ben istediğimi elde ederim diyor.

İBB'de de (Ekrem) İmamoğlu ile 20 Meclis üyeliğinin pazarlığı yapıldığı söyleniyor. Hadi çıksınlar yalanlasınlar. Desinler ki; hayır kardeşim televizyonlardan boşa ahkam kesiyorsunuz böyle bir iş birliği yoktur. Hemen önlerine koyayım.