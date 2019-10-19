Terörün izleri hızla siliniyor
Tel Abyad, hareketli günlük yaşamıyla terörün izlerini hızla siliyor. İlçeyi terk edenlerin geri dönüşü sürerken, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu pek çok sivil işlek caddelerde alışverişlerini yapıyor.
Tel Abyad sakinleri, Barış Pınarı Harekatı’nda terörden arındırılan ilçelerinde günlük hayatlarına kesintisiz biçimde devam ederken, geçici olarak gidenlerin de dönüşü sürüyor. Barış Pınarı Harekatı’nda terörden arındırılan Tel Abyad’da hayatın akışı hızla normale dönüyor. AA kameralarına yansıyan görüntülerde, fırın, market, terzi, manav, restoran, tatlıcı, giyim ve ayakkabı mağazalarının günlük işleyişine devam ettiği görülüyor. Kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu pek çok sivil işlek caddelerde alışveriş yapılırken, ilçenin YPG/PKK’ya ait bez parçalarından temizlenmiş olması dikkati çekiyor.
SEVİNÇLE EVLERİNE DÖNÜYOLAR
İlçenin girişlerinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO) teröristlerle girdiği çatışmalar nedeniyle geçici olarak güvenli gördükleri yerlere giden sivillerin dönüşleri de devam ediyor. Kamyonetler ve binek araçlarıyla evlerine dönen ailelerin mutlulukları gözlerinden okunuyor. İlçenin sokaklarında bisiklete binen çocuklar, restoranların, dükkanların önünde sohbet eden yetişkinler terörün izlerinin kısa sürede silineceğini gösteriyor.
BİZE CEHENNEMİ GÖSTERDİLER
Evlerine dönen sivillerden yaşça büyük bir Tel Abyadlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “(YPG/PKK) Bize cehennemi gösterdi. Araçlarımızın ilçeye giriş çıkışına izin vermezdi. Her gidiş gelişte para alırlardı. Onlarda ırkçılık hat safhada. Biz Araplar, Kürtlere karşı hiç ırkçılık beslemiyoruz.” ifadelerini kullandı.
KENTTE ARAPLAR ÇOĞUNLUKTA
Tel Abyad’da nüfusunun büyük bölümü Arap olan ilçe, Haziran 2014’te terör örgütü DEAŞ tarafından işgal edilmişti. DEAŞ tehdidini fırsata çevirmek isteyen YPG/PKK’nın hedef seçtiği Tel Abyad, ABD’nin verdiği yoğun destekle bir yıl sonra bu terör örgütünün işgaline girmişti. Teröristler, ilçedeki Arap ve batı kısmında yaşayan Türkmenleri, “bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklarının hava saldırısı düzenleyeceği” tehdidiyle tehcir etmişti.
KİMYASAL İDDİALARINA FOTOĞRAFLI CEVAP
Milli Savunma Bakanlığı, dış basında gündeme getirilen “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığı”na yönelik iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu bildirdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan fotoğraflı paylaşımda, Barış Pınarı Harekatı’nda sadece teröristlerin hedef alındığı, sivil/masum kişiler ile tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği belirtildi. Açıklamada, “TSK’nın başarısına gölge düşürmek isteyen çevrelerce özellikle dış basında gündeme getirilen ‘Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığına’ yönelik iddialar tamamen gerçek dışıdır. Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat envanterde bulunmamaktadır” denildi.
BEŞ GÜN ARA VERİLMESİYLE BÖLGEDE SESSİZLİK HAKİM
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de, Fırat´ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı´na, ABD ile varılan uzlaşma çerçevesinde 5 gün ara vermesiyle birlikte, bölgede sessizlik hakim oldu. Çatışmaların yoğun olarak yaşandığı Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Tel Abyad ile Ceylanpınar’ın karşısındaki Resulayn ilçelerinde silah sesleri susarken, sınır hattında güvenlik güçlerinin teyakkuz hali ise sürüyor. Öte yandan dün geceye kadar çatışmaların sürdüğü Ceylanpınar´ın karşısındaki Resulayn´da TSK ve SMO askerlerinin yaptığı aramalarda teröristlerin büyük bir silah deposu bulundu. Sessizliğin hakim olduğu sınır hattında güvenlik güçlerinin teyakkuz hali ise sürüyor. Zırhlı araçlarla önlemlerin alındığı sınır hattına askeri sevkiyat da devam ediyor. Teröristlere göz açtırmayan güvenlik güçleri, her türlü saldırı girişimine karşı da eli tetikte görev yapıyor.
Bu arada Suriye sınırındaki birliklere zırhlı personel taşıyıcı ve Polis Özel Harekat takviyesi yapıldı.
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