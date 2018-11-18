TESK Genel Başkanı Palandöken: Ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık itibarıyla başlıyor
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ticari araçlar için 1 Aralık itibarıyla kış lastiği zorunluluğunun başlayacağını belirterek, 'Hava sıcaklıklarının 7 derecenin altına düştüğü yerlerde vatandaşlarımız 1 Aralık'ı beklemeden araçlarına kış lastiğini taktırmalı.' ifadesini kullandı.
- AA
Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde hava sıcaklıklarının düştüğüne işaret etti.
Ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğunun 1 Aralık itibarıyla başlayacağını anımsatan Palandöken, özel araç sürücülerinin de araçlarına bu lastiklerden taktırmasının önemli olduğunu vurguladı.
Geçen yıl uygulamanın zorunlu olduğu 5 ayda meydana gelen 127 bin 283 trafik kazasında 81 bin 511 kişinin yaralandığını, 952 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:
"Ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği özel araçlara da takılmalı. Hava sıcaklıklarının 7 derecenin altına düştüğü yerlerde vatandaşlarımız 1 Aralık'ı beklemeden araçlarına kış lastiğini taktırmalı. Şu an uygulanan para cezası 715 lira. Ceza tutarı 1 Ocak'tan itibaren yeniden değerleme oranında artacak. 1 Ocak-1 Nisan arasında yeni ceza tutarı uygulanacak. Aşırı yoğunluk yaşanmaması için vatandaşlarımız şimdiden kış lastiğini taktırmalı. Araçların kışlık bakımları yapılmalı. Aracın kışa hazırlığı külfet gibi görülmemeli."
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