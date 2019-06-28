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Teşkilatlarda revizyon zamanı 

AK Parti, 4 yıllık seçimsiz dönemde teşkilatlarını yeniden yapılandıracak. İl ve ilçe teşkilatları ile bölge koordinatörlerinin çalışmalarıyla hazırlanacak rapor ile parti teşkilatlarında yeniden yapılanmaya gidilecek. 

  • STAR ANKARA
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Yerel seçimlerin ardından detaylı değerlendirmeleri sürdüren AK Parti, seçimsiz geçirilecek 4 yılı aşkın süreyi partide yenilenmeyi sağlama adına önemli bir fırsat olarak değerlendiriyor. Bu kapsamda parti teşkilatlarında yeniden yapılanmaya gidilmesi için çalışmaların her bölgede yapılacak tespitlerin ardından gerçekleştirilmesi hedefleniyor. 

NOTLAR ÇIKARTILDI 

AK Parti’de teşkilatların performanslarıyla ilgili çalışmalar 31 Mart’ın hemen ardından yapıldı. Hemen ardından yenileme seçimleri nedeniyle 23 Haziran İstanbul seçimlerine ağırlık verildi. Teşkilatlara ilişkin değişikliklerle ilgili çalışma için 23 Haziran’ın da sonuçlanması beklendi. Türkiye’nin seçimsiz bir döneme girmesi nedeniyle AK Parti’de, yenilenme ihtiyacı olan teşkilatlara ilişkin tespitler yapılarak nasıl bir yenilenmenin sağlanması gerektiğiyle ilgili çalışmalara hız verildi. 

TESPİTLER YAPILDI 

Teşkilatların 31 Mart performansları üzerinden tespitler, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından yapılırken, özellikle il koordinatörlerinin detaylı bir çalışmayı yaparak ilgili başkanlara sundukları belirtiliyor. İl koordinatörü olan isimlerle birlikte bölge koordinatörlerinin de sorumlu oldukları illerle ilgili çalışmaları, her an değerlendirmeye sunmak üzere hazır tutukları kaydediliyor. 

YAZ BOYU ÇALIŞMA 

Teşkilatlarla ilgili çalışmaların bu aydan itibaren gözden geçirme ve değerlendirme şeklinde devam etmesi bekleniyor. Öncelikli olarak teşkilatların, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin sonuç değerlendirme raporları gözden geçirilecek. Teşkilatlardaki eksiklikler, aksayan yönler ve gerek il başkanları, gerekse ilçe başkanları düzeyindeki performans durumları değerlendirilecek. Vatandaşla temasta eksikliğe yol açan il ve ilçe başkanlarının gözden geçirme süreci başlayacak.

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